نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت أنظار تريزيجيه.. طرابزون سبورت يتأخر أمام سانت جالين في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق سانت جالين بهدف نظيف على نظيره طرابزون سبور التركي المحترف بصفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في الشوط الأول، وذلك في إياب دور تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي موسم 2024-2025.

طرابزون سبور يتأخر أمام سانت جالين

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه، على دكة بدلاء طرابزون سبور في مباراة سانت جالين.

وانطلقت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق سانت جالين، وفي الدقيقة الـ 31 نجح اللاعب اسحاق شميت لاعب فريق سانت جالين من تسجيل هدف التقدم في شباك طرابزون.

وجاء تشكيل طرابزون ضد سانت جالين كالتالي:

ستيفانو، ميسلاف، فيسكا، بورنا، شاكير، توقان، إنيس، باتيستا، ستيفان سافيتش، يوكوشلو.