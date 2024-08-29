نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر في الإسماعيلي يكشف مفاجأة حول رغبة بيراميدز في ضم عمر الساعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر داخل النادي الإسماعيلي، الأنباء المنتشرة حول تقديم نادي بيراميدز عرضا رسميا لضم عمر الساعي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي، موضحا أن كل هذه الأنباء صادرة عن أحد السماسرة الذي يعمل ضد مصلحة النادي.

الإسماعيلي عن رغبة بيراميدز في ضم الساعي: شائعات وشغل سماسرة

صرح المصدر في تصريحات صحفية: " النادي الإسماعيلي لم يتلقى أي فاكس أو إيميل من نادي بيراميدز بخصوص اللاعب عمر الساعي".

وأضاف: "أي أخبار متداولة بخصوص هذا الأمر مجرد شائعات يسوّقها أحد السماسرة الذين أساءوا للنادي كثيرًا، حيث يستخدم بعض الأشخاص الذين انتهت علاقتهم بالنادي للترويج لذلك".

وتابع: "لم يلتقي الساعي بأي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو رئيسه سواء مباشرة أو تليفونيا، كما أدعى بعض الأشخاص ذلك".

وأتم: "يهيب النادي الإسماعيلي بجماهيره العاشقة عدم الالتفات لهذه الأخبار المغلوطة التي تتردد كل فترة قيد من أشخاص لم يتمكنوا من تحقيق بعض مصالحهم الشخصية على أن يعلن النادي للجميع ما سيصل إليه بكل شفافية ووضوح".