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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة وائل بدر، عن قائمة الأبيض المسافرة إلى قطر، لخوض مباراتين وديتين أمام الرياضي اللبناني والمقرر لهما يومي 2و4 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

قائمة الزمالك لكرة السلة المتجهة إلى قطر

ومن المقرر، أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى قطر، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

"عمر هشام، ومعاذ أيمن، وأحمد ياسر عبدالوهاب، وعلي عمر، وعمر عزب، ومهاب ياسر، ومحمد يونس، وآدم الحلوني، وبهاء رمضان، وأحمد إسماعيل".

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا.