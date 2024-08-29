شاهد.. محمد عبدالمنعم يوجه رسالة لجماهير نيس الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عبدالمنعم المنتقل حديثًا إلى صفوف نيس الفرنسي، لجماهير فريقه الجديد بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي، اليوم الخميس.

أعلن نادي نيس الفرنسي، تعاقده الرسمي مع محمد عبدالمنعم قادمًا من الأهلي، لتدعيم خط دفاعه بدايةً من الموسم الحالي 2024-25.

رسالة محمد عبدالمنعم لجماهير نيس

قال محمد عبدالمنعم عبر حساب نيس الرسمي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “إزيكم أنا محمد عبد المنعم، موجود في نيس، متحمس جدًا للبداية”.

وتابع: "إن شاء الله أخرج كل ما لدي على أرضية الملعب، ونسعد جماهير نيس".

ووقع نادي نيس الفرنسي، مع محمد عبدالمنعم صاحب الـ25 عامًا، لمدة 4 سنوات حيث يستمر بالقميص الأسود والأحمر حتى صيف 2028.

ومن المقرر أن يرتدي محمد عبدالمنعم، القميص رقم 5 مع فريق نيس الفرنسي.