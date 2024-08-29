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قمة مبكرة بين ليفربول وريال مدريد في قرعة دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أجريت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس، والتي أسفرت عن قمة مبكرة بين ليفربول وريال مدريد.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

  • ليفربول
  • ريال مدريد
  • لايبزيج.
  • باير ليفركوزن.
  • ميلان.
  • ليل.
  • آيندهوفن.
  • بولونيا.
  • جيرونا.

التصنيفات الأربعة لفرق دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التصنيف الأول: ريال مدريد (حامل اللقب)، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، برشلونة.

التصنيف الثاني: باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا، آرسنال، كلوب بروج، شاختار، ميلان.

التصنيف الثالث: فينورد، سبورتينج لشبونة، أيندهوفن، سيلتيك.

التصنيف الرابع: موناكو، أستون فيلا، شتوتجارت، جيرونا، شتورم جراتس، بريست، بولونيا.

مريم الجابري

مريم الجابري

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