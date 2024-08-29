نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة مبكرة بين ليفربول وريال مدريد في قرعة دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس، والتي أسفرت عن قمة مبكرة بين ليفربول وريال مدريد.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

ليفربول

ريال مدريد

لايبزيج.

باير ليفركوزن.

ميلان.

ليل.

آيندهوفن.

بولونيا.

جيرونا.

التصنيفات الأربعة لفرق دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التصنيف الأول: ريال مدريد (حامل اللقب)، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، برشلونة.

التصنيف الثاني: باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا، آرسنال، كلوب بروج، شاختار، ميلان.

التصنيف الثالث: فينورد، سبورتينج لشبونة، أيندهوفن، سيلتيك.

التصنيف الرابع: موناكو، أستون فيلا، شتوتجارت، جيرونا، شتورم جراتس، بريست، بولونيا.