عاجل.. الزمالك ينهي الجدل حول مستقبل زيزو عبر بيان رسمي

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس إدارة الزمالك، بيانًا رسميًا لحسم الجدل الدائر حول مستقبل أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم.

بيان الزمالك بشأن مستقبل زيزو

جاء في بيان الزمالك، ما يلي: “يدرك مجلس إدارة نادي الزمالك تمامًا واجبه تجاه النادي وجماهيره العظيمة، وهو ما يحتم عليه المحافظة على القوام الأساسي ونجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الدعم له بما يحقق طموحاتنا في بناء فريق قوي والوصول إلى منصات التتويج فى كل البطولات”.

ويثمن المجلس مشاعر ورغبة الكابتن أحمد مصطفى "زيزو" في الاستمرار مع الفريق،والتى توافقت مع توجه الإدارة ومطالب الجماهير في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وفي هذا السياق؛ يلزم التوضيح أن النادي تلقى عرضًا لانتقال اللاعب بشكل نهائي، وتمت دراسته والتفاوض بشأنه بكل شفافية بالاشتراك مع اللاعب فى إطار من الاحترافية والاحترام المتبادل والموازنة بين كافة الاعتبارات وفي مقدمتها الحفاظ على قوة الفريق فضلًا عن مراعاة رغبة اللاعب وكذلك العوائد المالية والفنية للعرض، وبعد تقييم شامل ومدروس ثبت أن الإبقاء على اللاعب هو الاختيار الأنسب.

وتؤكد إدارة النادي بشكل حاسم وقاطع ودون مواربه استمرار التفاوض مع اللاعب من أجل تمديد عقده بما يليق به ويحافظ على مصالح كل الأطراف، لا سيما وأن "زيزو" من العناصر الأساسية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وفي نهاية البيان، أشار مجلس الزمالك: "نتطلع إلى تكاتف ووحدة الجميع من محبى النادى لاستعادة مكانته التي تليق به".