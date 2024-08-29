نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يتفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن سانشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي تشيلسي، مفاوضات جادة مع مانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات جادون سانشو لاعب الفريق الأحمر وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يريد سانشو

أفاد الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، بإن تشيلسي يتفاوض حاليًا مع مانشستر يونايتد بشأن جادون سانشو؛ في صفقة منفصلة عن فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

وقال رومانو إن هناك صفقتين لتشيلسي قيد التفاوض، في حين اجتمع مسؤولو أهلي جدة مع وكلاء النيجيري فيكتور أوسيمين اليوم في إيطاليا.

ويدخل تشيلسي، في منافسة مع أهلي جدة على ضم أوسيمين، ولكن الصفقة بنسبة كبيرة تتجه نحو النادي السعودي.

ويحاول تشيلسي، استغلال توتر علاقة سانشو بمدربه الهولندي إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، لتحويل وجهته إلى استاد “ستامفورد بريدج”.