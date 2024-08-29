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أحمد جودة - القاهرة - توج ميدو جابر، جناح النادي المصري، بلقب أفضل جناح أيمن في الدوري المصري لكرة القدم، وفقًا للاستفتاء الذي أجرته رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ميدو جابر يتوج بجائزة أفضل جناح أيمن في الدوري المصري

جاء هذا التكريم نتيجة لأدائه الجيد الذي قدمه اللاعب خلال الموسم، حيث كان أحد أبرز اللاعبين في تشكيل فريقه، وقدم أداءً لافتًا جذب انتباه الجماهير والخبراء على حد سواء.

يأتي هذا التكريم ليؤكد على تطور مستوى ميدو جابر، الذي أصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيمن على مستوى الدوري المصري.