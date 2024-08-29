أحمد جودة - القاهرة - النصر يفوز على جمهورية شبين ويواجه بورفؤاد والطيران وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على جمهورية شبين بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب النصر ضمن الاستعدادات للموسم القادم بدوري القسم الثاني ب.

حيث أحرز أمين علي الهدف الأول من ضربة رأس من كرة ركنية وأضاف خالد العجوز الهدف الثاني.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم محمد فتح الله عاونه ايهاب محمد وعادل اشرف.

ويخوض النصر مباريات ودية الاسبوع القادم مع بورفؤاد يوم الاثنين القادم ثم يواجه الطيران يوم الخميس، كما يواجه النصر منتخب مصر الأوليمبي يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر.