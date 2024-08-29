نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوضح تفاصيل استمرار زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سالم المتحدث الاعلامي لنادي الزمالك أن زيزو كان قد تلقى عرض من أحد الأندية العربية والزمالك درس العرض وهو أمر طبيعي ليس معناه إن زيزو كان معروض للبيع، ولكن جاء القرار استمرار اللاعب.

متحدث الزمالك: الإبقاء على زيزو هو القرار الأصوب

أشار أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الاعلامي مينا ماهر أن قرار الإبقاء على زيزو هو القرار الأصوب في ظل اقتراب مشاركة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي وبطولة الدوري العام.

ووجه سالم رسالة لجماهير الزمالك أن يناير الماضي نجح المجلس الحالي في عقد أكثر من صفقة مهمة في الايام الاخيرة قبل غلق باب القيد ويعمل في الميركاتو الحالي على دعم الفريق بصورة تتناسب مع طموحات جماهيره.