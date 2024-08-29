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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز أمام نظيره التعاون في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يقلب الطاولة على التعاون ويحقق فوزًا +90 في الدوري السعودي

وفاز الاتحاد بهدفين مقابل هدف أمام نظيره التعاون، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

افتتح التهديف موسى بارو في الدقيقة 59 من صناعة سعد فهد الناصر لصالح التعاون، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

واستطاع فريق اتحاد جدة قلب الطاولة بعد أن أدرك كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة 70 من صناعة مهند الشنقيطي.

فيما سجل حسام عوار هدف التقدم لصالح الاتحاد في الدقيقة 90+8 عن طريق ركلة جزاء بعد أن تم طرد عون السلولي لاعب التعاون في الدقيقة 90+6.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط محتلًا بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط محتلًا المركز