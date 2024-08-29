نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة شريف.. الخليج يسقط أمام الشباب بهدف كاراسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، الهزيمة من نظيره الشباب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الخليج والشباب

وبدأت أحداث مباراة الخليج والشباب برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان للتسجيل لكنهم لم ينجحوا لتألق الدفاع والحارسان وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل كاراسكو الهدف الأول للشباب في الدقيقة 60 صنع كنبه وحاول الخليج التعادل ولكنه لم يستطيع وانتهت المباراة 1/0 ويذكر أن محمد شريف شارك باللقاء حتى خرج بالدقيقة 69 ونزل عبدالله السالم بديلا له.

ترتيب الخليج والشباب

ويحتل الخليج المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ثلاث نقاط بعد تحقيق فوز وخسارة ولم يتعادل بينما يأتي نظيره الشباب في المركز الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط حيث انتصر بلقاء وخسر الثاني ولم يتعادل أيضا.

