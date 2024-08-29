الزمالك يزف نبأً جيدًا لجماهيره

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أن إدارة النادي دفعت غرامات القيد لمساعدي فيريرا واتشيمبونج لإنهاء تلك الأزمة.

أحمد سالم: تم سداد غرامات القيد لاتشيمبونج ومساعدي فيريرا

أشار أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر أن المجلس الحالي دفع كم من الغرامات غير مسبوق.

وأردف، سيتم الكشف الغرامات التي تم سدادها في وقت لاحق وستتفاجأ الجماهير بكم كبير من الاموال التي دفعت واستنزفت خزينة النادي.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غدًا الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.