نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في وجود تريزيجيه.. طرابزون سبور يودع دوري المؤتمر الأوروبي بعد الهزيمة أمام جالين بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق سانت جالين في الفوز على منافسه طرابزون سبور بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما والتوجه للاشوط الإضافية ثم ركلات الترجيح في دوري المؤتمر الأوروبي.

طرابزون سبور يودع دوري المؤتمر الأوروبي بعد الهزيمة أمام جالين بركلات الترجيح

والتقى فريق طرابزون مع نظيره سانت جالين في إياب منافسات التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي، واقيمت المواجهة على ملعب "بابارا بارك".

وفي أحداث الشوط الأول نجح اللاعب إسحاق شميت في إحراز الهدف الأول لفريق سانت جالين عند الدقيقة ال 31.

كما تمكن أنيس ديستان من إحراز هدف التعادل لصالح طرابزون سبور بمساعدة من زميله بورنا باريشيتش في الدقيقة ال52.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، في هذه المواجهة في الشوط الثاني بديلا في الدقيقة ال 75.

واستطاع فريق سانت جالين تخطي نظيره طرابزون في وجود النجم المصري تريزيجية والفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

