نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يصعد إلى دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي إلى دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي رغم الخسارة أمام سيرفيت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "جنيف".

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل لصالح تشيلسي ليتأهل بذلك البلوز إلى دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي بالفوز بنتيجة 3-2.

أحداث مباراة تشيلسي وسيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي

سجل كريستوفر نكونكو أول أهداف اللقاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، نفذها نكونكو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل جيريمي جويليمنوت لصالح سيرفيت في الدقيقة 32، بعد تمريرة من كوتيسا إلى زميله جويليمنوت الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس يورجنسن حارس مرمى تشيلسي.

وأضاف إنزو كيرفيلي الهدف الثاني لصالح سيرفيت في الدقيقة 72، بعد عرضية من كوجنات من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كيرفيلي برأسية رائعة من على القائم الأول، سكنت الشباك.

