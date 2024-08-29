عاجل.. وكيل كريم البركاوي يكشف الأسباب الحقيقية وراء عدم الانضمام إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عزيز الشافعي وكيل أعمال اللاعب المغربي كريم البركاوي، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم انضمام اللاعب إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

البركاوي يعتذر عن عدم الانضمام لنادي الزمالك بسبب مرض والده

قال عزيز الشافعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اعتذار البركاوي عن عدم الانضمام لنادي الزمالك بسبب مرض والده".

وتابع: "المفاوضات مع الزمالك كانت سلسة للغاية، وأشكر سيادة اللواء أحمد سليمان والاستاذ رامي نصوحي، تعاملوا معنا باحترافية شديدة".

وأردف: "ولكن كريم البركاوي قرر البقاء في المغرب للتواجد مع والده والاطمئنان عليه".

وأوضح: "رئيس نادي الرائد تكفل بعلاج والد البركاوي نظرا للفترة الكبيرة التي قضاها اللاعب مع الفريق وهو تكفل غير مشروط".

واختتم عزيز الشافعي وكيل اللاعب المغربي كريم البركاوي حديثه قائلًا: "اللاعب قرر أن يضحي بهذا الموسم من أجل والده سواء سيعالج في المغرب أم في المملكة العربية السعودية".