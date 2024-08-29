نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره نادي لاس بالماس مساء اليوم من منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، نتيجة مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس التي لعبت بين الفريقين مساء اليوم.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس بالدوري الإسباني

وتعادل ريال مدريد مع لاس بالماس إيجابيًا بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وافتتح ألبرتو موليرو أولى أهداف اللقاء بهدف لصالح لاس بالماس في الدقيقة الخامسة من المباراة بمساعدة من أوليفر مكبورني.

وعدل فينيسيوس جونيور بهدف التعادل في الدقيقة التاسعة والستون من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع معلنًا تعادل الفريقين ايجابيًا على ملعب غران كناريا.

ودخل ريال مدريد مباراته ضد لاس بالماس بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- تيبو كورتوا

‏الدفاع: ميندي - روديجر - ميليتاو - فاسكيز

‏الوسط: مودريتش - تشواميني - فالفيردي

‏الهجوم: فينيسيوس - مبابي - براهيم دياز