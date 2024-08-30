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أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت اليوم مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، التي تشهد نظام جديد ومختلف عن النسخ السابقة.

تعليق ناري من ريال مدريد بعد قرعة دوري أبطال أوروبا

انطلقت مراسم قرعة المرحلة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديد 2024-25 بمدينة موناكو الفرنسية بنظامها الجديد بعد اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية.

يتكون نظام البطولة لاول مرة من 36 فريقًا، سيلعب كل منهم 8 مباريات في دور المجموعات بدلًا من 6 مباريات وسيتم ترتيبهم بنظام الدوري.

تصريح ريال مدريد بعد قرعة دوري أبطال أوروبا

قال بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسساتية لريال مدريد:

" منافسون في غاية الصعوبة، ندرك صعوبة اللعب في أنفيلد ضد ليفربول، والميلان، لكن لدينا ثقة كبيرة بالمجموعة التي نمتلكها "

يواجه ريال مدريد هذه الفرق في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا (بوروسيا دورتموند - ليفربول - أتالانتا - آي سي ميلان - سالزبورج - ليل - شتوتجارت - بريست).