نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتشوق محبو مشاهدة كتيبة هانز فيليك لمعرفة موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني، حيث يستضيف البرسا نظيره رايو فاليكانو على ملعب مونتجويك" في الجولة الرابعة من الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو غدًا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو مساء غد السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

ترتيب فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يتصدر البرسا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز العاشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في لقاء والتعادل في آخر وخسارة مباراة.