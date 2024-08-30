نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيك بيلباو مساء غد السبت 31-8-2024 على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين، فيما يحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاء.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو مساء غد السبت، عبر قنواتها.