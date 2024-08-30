موعد مباراة إنتر ميلان واتالانتا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، مع نظيره أتلانتا مساء اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الجديد.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان وأتالانتا، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي، برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد أتالانتا في المركز الثامن بجدول الترتيب بواقع 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا عبر قناة Ad sports premium 1HD.

