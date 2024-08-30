نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت أول مرة.. بيراميدز وزد في صراع اللقب الأول وفريق فعلها عام 2008 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره زد في المباراة النهائية التي تجمع الفريقين في نهائي بطولة كأس مصر.

ويخوض زد أول نهائي في تاريخه، بينما يخوض بيراميدز النهائي الثالث بعد المشاركة للمرة الأولى عام 2019 أمام الزمالك والذي احتل فيها الوصافة، بينما شارك عام 2022 أمام الأهلي ولم يقتنص اللقب.

ورغم سيطرة القطبين على بطولة كأس مصر إلا أن هناك أندية قد استطاعت كتابة التاريخ والتتويج باللقب بشكلٍ استثنائي كحرس الحدود الذي حصد اللقب الأول في تاريخه.

عامين من التتويج لحرس الحدود

استطاع حرس الحدود التتويج بنسخة 2008- 2009 لأول مرة في التاريخ في حدث كبير بعد كسر فيه سيطرة القطبين "الأهلي والزمالك على البطولة".

وفي النسخة الثانية استمر طموح الفريق الساحلي ليحصد اللقب في النسخة التالية وسط تألق كبير على حساب إنبي

ويأمل طرفي نهائي اليوم في كتابة تاريخ من ذهب بالتتويج باللقب الأول في التاريخ خاصة زد والذي يخوض أول نهائي في تاريخه.

القنوات الناقلة لنهائي بطولة كأس مصر

تنقل مواجهة كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط