نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. النصر السعودي يضم ويسلي موهبة كورينثيانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي النصر السعودي، عن تعاقده بشكل رسمي مع ويسلي تيكسيرا لاعب منتخب البرازيل تحت 21 عامًا وكورينثيانز.

النصر يوقع مع ويسلي حتى 2028

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، عن التوقيع مع ويسلي لينضم إلى صفوف الفريق الكروي الأول قادمًا من كورينثيانز البرازيلي.

ووقع نادي النصر، ممثلًا في مديره الرياضي هييرو مع ويسلي ليمثل الفريق العاصمي حتى 2028.

وينضم ويسلي، صاحب الـ19 عامًا، إلى قائمة النصر السعودي كأجنبي تحت السن.

جدير بالذكر إن النصر دعم صفوفه هذا الصيف بالحارس البرازيلي بينتو ماثيوس قادمًا من أتلتيكو بارانينسي واللاعب سالم النجدي من الفتح.