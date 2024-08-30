عاجل.. تريزيجيه يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي عبر هذا النادي

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية تركية أن نادي الفتح السعودي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تريزيجيه يقترب من الفتح السعودي

وفقًا لصحيفة «Haber61» التركية، يُخطط نادي الفتح للتعاقد مع تريزيجيه، وسيتوجه وكيل أعمال اللاعب إلى تركيا في الأيام القليلة المقبلة لعقد اجتماع مع إدارة نادي طرابزون سبور لحسم مستقبل اللاعب.

وأفادت الصحيفة أن إدارة طرابزون سبور قد تطلب مبلغًا لا يقل عن 8 ملايين يورو للتخلي عن تريزيجيه، حيث تسعى للاستفادة المالية القصوى من بيع اللاعب. يُنتظر أن يتضح قرار تريزيجيه بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الأيام القليلة القادمة.

في الموسم الماضي، شارك تريزيجيه في 25 مباراة بالدوري التركي الممتاز، حيث سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.