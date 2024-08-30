نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز يتسلح بـ3 نهائيات لحصد كأس مصر أمام زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لحصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق زد في المباراة المقرر لها مساء اليوم الجمعة في نهائي البطولة المحلية.

وقاد يورشيتش فريق بيراميدز للتأهل لنهائي بطولة كأس مصر عقب تخطي عقبة فريق المصري البورسعيدي في نصف نهائي البطولة، بينما أطاح فريق زد بنظيره الإسماعيلي من الدور قبل النهائي.

ويتسلح المدرب الكرواتي بتفوقه في المباريات النهائية قبل مواجهة زد في نهائي كأس مصر مساء الجمعة، حيث سبق وخاض 3 نهائيات مع فريقي النصر الإماراتي ودينامو زغرب وحسمها جميعًا لصالحه.

نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية

قاد الكرواتي يورشيتش فريق النصر الإماراتي في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية عام 2020 أمام فريق شباب الأهلي دبي وقاد فريقه للفوز بنتيجة 2-1 وحصد لقب البطولة.

نهائي كأس كرواتيا

خاض يورشيتش نهائي بطولة كأس كرواتيا مع فريقه السابق دينامو زغرب في موسم 2008 – 2009 ضد فريق إتش إن كيه هايدوك سبليت وفاز فريقه ذهابًا 3-0 وخسر بالنتيجة نفسها في مباراة الإياب قبل حسم اللقب لصالحه بركلات الترجيح.

نهائي كأس السوبر الكرواتي

قاد المدرب الكرواتي فريقه دينامو زغرب في نهائي بطولة كأس السوبر الكرواتي 2013 – 2014 ضد فريق إتش إن كيه هايدوك سبليت وانتهت بالتعادل 1-1 قبل حسم اللقب لصالحه بركلات الترجيح 5 – 2 ليتوج بلقب البطولة.