نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. نجم الأهلي يعوّض زيزو في نيوم ومرموش مستمر مع فرانكفورت وتريزيجيه يقترب من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

رسميًا.. إعارة نجم ريال مدريد إلى غرناطة

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، إعارة أحد لاعبيه إلى صفوف غرناطة وذلك في الموسم الرياضي 2024-25.

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تريزيجيه يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي عبر هذا النادي

ذكرت تقارير صحفية تركية أن نادي الفتح السعودي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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النصر السعودي يضم ويسلي موهبة كورينثيانز

كشف نادي النصر السعودي، عن تعاقده بشكل رسمي مع ويسلي تيكسيرا لاعب منتخب البرازيل تحت 21 عامًا وكورينثيانز.

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نيوم السعودي يتحرك لضم بديل "زيزو" من الأهلي

وضع نادي نيوم، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي، نجم الأهلي كخيار أول بعد فشل التعاقد مع أحمد سيد زيزو من الزمالك.

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تشيلسي يتخذ خطوة رسمية تجاه نجم مانشستر يونايتد

اتخذ مسؤولو نادي تشيلسي، خطوة رسمية للتعاقد مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد قبل ساعات معدودة من انتهاء فترة الميركاتو الصيفي في إنجلترا، اليوم الجمعة.

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مصدر مغربي لـ "دوت الخليج".. موكوينا أبلغ الوداد بتمسكه بضم بيرسي تاو

تداولت الصحف المغربية في الأيام القليلة الماضية، أنباء عن وجود مفاوضات قريبة بين مسؤولي نادي الوداد المغربي والنجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، جناح النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خط الهجوم.

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فرانكفورت يرفض عرضًا إنجليزيًا لضم عمر مرموش

تلقى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عرضًا من نوتنجهام فورست الإنجليزي بخصوص المصري عمر مرموش وذلك في ميركاتو الصيف الحالي.