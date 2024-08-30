شاهد.. حارس الأهلي يدعم إبراهيم عادل بعد رفض بيراميدز رحيله إلى خيتافي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص حمزة علاء حارس مرمى الأهلي، على دعم زميله في المنتخب الأولمبي، إبراهيم عادل، بعد فشل مفاوضات انتقاله من بيراميدز إلى خيتافي الإسباني.

حمزة علاء يدعم إبراهيم عادل

نشر حمزة علاء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة له مع إبراهيم عادل في إحدى مباريات المنتخب الأولمبي.

واكتفى حارس الأهلي، بوضع “تاج” على رأس إبراهيم عادل في الصورة التي نشرها، كدعم لزميله الذي عبّر عن حزنه بسبب رفض بيراميدز احترافه في خيتافي.

ونشر إبراهيم عادل، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل”، في أول رسالة غاضبة منه بعد فشل مفاوضات احترافه.

وكان إبراهيم عادل، على وشك الانتقال إلى خيتافي حيث اتجه للسفر لمدريد من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي، إلا أن الصفقة وصلت لطريق مسدود بسبب مطالب بيراميدز المادية الكبيرة.