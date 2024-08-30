آرسنال يسارع خطواته لضم نجم تشيلسي قبل غلق باب الميركاتو

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح رحيم ستيرلينج، مهاجم فريق تشيلسي، هدفًا رئيسيًا لنادي آرسنال في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة.

آرسنال يسعى لضم ستيرلينج

يُعتبر سترلينج من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له اللعب مع ليفربول ومانشستر سيتي. ومع ذلك، لم يشارك سترلينج في أي مباراة مع تشيلسي هذا الموسم.

تشير التقارير إلى أن هناك احتمالية بنسبة 50٪ لبقاء سترلينج في تشيلسي بعد إغلاق سوق الانتقالات الليلة، بينما تظل الفرصة الأخرى قائمة لانتقاله إلى آرسنال في صفقة قد تُغلق في اللحظات الأخيرة. المحادثات بين الناديين لا تزال جارية، في حين يترقب سترلينج في منزله أي تطورات.

وقد تسهم العلاقة السابقة لستيرلينج مع مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، الذي كان جزءًا من الجهاز الفني لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، في تسهيل انتقاله إلى "الجانرز".