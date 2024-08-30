نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس مصر.. مشوار بيراميدز وزد في البطولة قبل المواجهة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الجمعة الموافق 30-8-2024، مواجهة نارية بين بيراميدز وزد في المباراة التي من المقرر أن تجمعهما، في إطار نهائي كاس مصر.

مشوار بيراميدز وزد في كأس مصر قبل موقعة النهائي

حجز بيراميدز بطاقة التأهل لنهائى كأس مصر بعدما قص شريط البطولة بالفوز على النصر في الدور التمهيدي برباعية نظيفة، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 من عمر البطولة بنتيجة بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة في ربع النهائي برباعية دون رد، والفوز على المصرى بركلات الترجيح في نصف النهائي.

ويلتقي فريق بيراميدز مع زد في نهائي كأس مصر مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل بيراميدز إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء.

بينما حجز فريق زد أف سى بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، وذلك لأول مره في تاريخه عقب الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف دون رد.