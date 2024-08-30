نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس مصر.. تاريخ مواجهات بيراميدز وزد قبل المواجهة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة الموافق 30-8-2024، مباراة نارية من المقرر أن تجمع بيراميدز وزد، في تمام الساعة التاسعة مساء، على أرضية ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في إطار منافسات نهائي كأس مصر.

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي تاريخ مواجهات بيراميدز وزد قبل المواجهة النارية المرتقبة في نهائي كأس مصر:

وسبق أن اصطدم بيراميدز مع نظيره زد في 3 مواجهات سابقة خلال الموسم الحالي، حيث التقى الفريقان في الدوري المصري الممتاز مرتين استطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز في واحدة منهما وتعادل في الأخرى، والثانية في كأس رابطة الأندية والتي انتهت أيضًا لصالح بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

والتقى الفريقان في مواجهة سابقة في موسم 2019-2020، بينما كان مسمى زد "إف سي مصر"، وتذوق إف سي مصر حينها طعم الخسارة في المباراتين أمام بيراميدز.