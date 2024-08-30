نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو على رأس قائمة البرتغال لمواجهتي كرواتيا وأسكتلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم، عن تشكيلته لمواجهة كرواتيا وأسكتلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، بقيادة نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو.

لأول مرة، استدعى مارتينيز المهاجم الشاب جيوفاني كويندا (17 عامًا) من سبورتنغ، بالإضافة إلى مدافع ليل الفرنسي تياغو سانتوس ومدافع تشيلسي الإنجليزي ريناتو فيغا.

ستستضيف البرتغال كرواتيا يوم الخميس المقبل، ثم تواجه اسكتلندا بعد ثلاثة أيام في لشبونة ضمن مجموعة دوري الأمم التي تضم أيضًا بولندا.

قائمة البرتغال لمواجهتي كرواتيا وأسكتلندا

لحراسة المرمى، استدعى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (بيتيس الإسباني).

وللدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيغا (تشيلسي الإنجليزي)، غونسالو إيناسيو (سبورتنغ)، تياغو سانتوس (ليل الفرنسي)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نونو منديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون).

في خط الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ الألماني)، جواو نيفيز وفيتينيا (كلاهما من باريس سان جيرمان الفرنسي)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي).

وفي الهجوم: جواو فيلكس (تشيلسي الإنجليزي)، فرنسيسكو ترينكاو (سبورتنغ)، بدرو غونسالفيش (سبورتنغ)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جيوفاني كويندا (سبورتنغ)، بدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي).