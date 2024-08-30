نائب رئيس نادي ريال مدريد يثير الجدل حول مواجهة بريست بدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - أثار إيميليو بوتراغينيو، نائب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، دهشة كبيرة عندما اعترف بعدم معرفته بنادي بريست، الخصم القادم للفريق في دوري أبطال أوروبا.

جرت قرعة دوري أبطال أوروبا يوم أمس الخميس بنظامها الجديد، وأسفرت عن مواجهة ريال مدريد لفرق دورتموند وشتوتغارت الألمانيين، ليفربول الإنجليزي، ميلان وأتالانتا الإيطاليين، سالزبورغ النمساوي، ليل وبريست الفرنسيين.

يشارك نادي بريست في دوري أبطال أوروبا لأول مرة بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الفرنسي.

عند سؤاله عن رأيه في قرعة دوري الأبطال، قال بوتراغينيو: "لا أعرف نادي بريست، وهذه هي الحقيقة. ولكن أود أولًا أن أهنئهم على تأهلهم إلى دوري أبطال أوروبا."