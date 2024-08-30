نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل بيراميدز لمواجهة زد في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة زد في إطار تهائي بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي زد في التاسعة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي -محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي