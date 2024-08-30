نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس مصر.. تشكيل زد الرسمي في المواجهة النارية أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو الكرة المصرية، اليوم الجمعة، المباراة النارية التي من المقرر أن تجمع بيراميدز ضد زد على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية،وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر هذا الموسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل زد الرسمي أمام بيراميدز

وجاء تشكيل زد كالتالي:

علي لطفي ابراهيم، أحمد عاطف قطة، احمد سيد عبد النبي، شادي حسين، مصطفى محمد زيكو، مصطفى العش، عبد الرحمن حسن، محمد اشرف محمد، محمد اسماعيل قطب، بيتر زيلو، ماتا ماجاسا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وزد

وتذاع المواجهة النارية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ونظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد في نهائي بطولة كأس مصر عبر قناة اون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للبطولة.