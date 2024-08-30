نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب جلسة عبدالواحد مع جوميز في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك جلسة خاصة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على هامش المران الأول الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

جلسة تجمع عبدالواحد السيد بالبرتغالي جوزيه جوميز

تحدث مدير الكرة مع جوميز عن طلبات المدير الفني خلال المعسكر المغلق والبرنامج الخاص بالفريق، من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

ويستمر معسكر الزمالك حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، يتخلله خوض الفريق لثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي غدًا السبت.

ويخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.