نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيمة قوية بمران الزمالك.. وعودة شيكابالا للتدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية في ختام مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بمدينة العرب خلال المعسكر المغلق.



وشهدت التقسيمة مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بشكل طبيعي، وخاض كافة التدريبات الفنية والبدنية، بعدما كان حصل على راحة من المران في القاهرة قبل انتظام الفريق في المعسكر المغلق.



ويستمر معسكر الزمالك حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، يتخلله خوض الفريق لثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي غدًا السبت، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.