نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن رسميًا رفع عقوبة إيقاف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك، إخطارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد المستحقات المتأخرة لكل من البرتغالي روي أجواش وأندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

الزمالك ينهي أزمة إيقاف القيد

كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب حرص على تحويل مستحقات الثلاثي خلال الأيام القليلة الماضية لحل أزمة إيقاف القيد.

وأصبح يحق لنادي الزمالك قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد بعد تسوية مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا بصورة رسمية.