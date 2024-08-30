دي ماريا يكشف عن أفضل وأسوأ مدرب في مسيرته

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي، عن أفضل وأسوأ مدرب تعامل معه خلال مسيرته الكروية.

دي ماريا: فان خال أسوأ مدرب.. وسكالوني الأفضل

قال دي ماريا، في تصريحاته لـشبكة “ESPN” إن الهولندي فان خال مدرب مانشستر يونايتد السابق هو أسوأ من تعامل معه في مسيرته.

وصرح دي ماريا قائلًا: “لويس فان خال هو أسوأ مدرب في مسيرتي، لا شك في ذلك وسأقول ذلك دون تردد”.

أما عن أفضل المدربين، أشار دي ماريا: “الأول هو سكالوني، لا شك في ذلك. إنه مدرب عظيم بكل معنى الكلمة بسبب الطاقم التدريبي الذي لديه، واتصاله مع اللاعبين، وتهيئتهم للمباريات. إنه مثالي. هو واحد من الأفضل”.

وتطرق دي ماريا، للحديث عن مواطنه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي حيث قال: “بداخلي حُب كبير تجاه ليو، بسبب طبيعته داخل الملعب أو خارجه”.

وواصل: "بالنسبة لي ميسي هو الأفضل في التاريخ بلا شك بسبب الثمانية كرات الذهبية التي يمتلكها وعدد الاهداف والتمريرات وكل مافعله طوال مسيرته ومازال يفعله".

ويمتلك دي ماريا صاحب الـ36 عامًا، مسيرة مميزة في أوروبا حيث مثل فرق ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالي قبل أن يعود إلى بنفيكا في 2023.