نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان جديد من جوميز بخصوص "الونش" وعبدالشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استمرار محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في القاهرة من أجل مواصلة برنامجهما التأهيلي.



واتفق الجهاز الفني للزمالك مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على استمرار الثنائي في القاهرة لتنفيذ البرنامج التأهيلي، في ظل رغبة الجهاز الفني تواجد العناصر الجاهزة في معسكر برج العرب.



ووضع الجهاز الطبي برنامجًا تأهيليًا خاصًا للثنائي يتم تنفيذه بشكل يومي في ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء.



وبدأ معسكر الزمالك اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، يتخلله خوض الفريق لثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي غدًا السبت، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.