نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل ينهي الشوط الأول بين بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول والتي جمعت بين كلا من بيراميدز أمام نظيره زد في بطولة كأس مصر.

وحكم التعادل السلبي شوط المباراة الأول، وسط تفوق نسبي لزد والذي أضاع عدة فرص للتهديف في المباراة أبرزها فرصتين للاعب مصطفى زيكو.

ويأمل الفريقين في حصد اللقب الأول من أجل معادلة عدد بطولات الترام، القناة، المصري أصحاب اللقب الواحد.

تشكيل نادي بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل نادي زد:-

علي لطفي ابراهيم، أحمد عاطف قطة، احمد سيد عبد النبي، شادي حسين، مصطفى محمد زيكو، مصطفى العش، عبد الرحمن حسن، محمد اشرف محمد، محمد اسماعيل قطب، بيتر زيلو، ماتا ماجاسا.