نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعيد التفكير في ضم مهاجم "محدد" بسبب أزمة نجمه الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر النادي الأهلي المصري إعادة التفكير في ضم اللاعب الدولي الفلسطيني عمر فرج، لاعب نادي آيك السويدي، وذلك بهدف تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يعيد التفكير في ضم عمر فرج

عاد اللاعب الفلسطيني ليكون ضمن أهداف الأهلي التعاقدية، بسبب تميزه وعدم احتسابه ضمن عدد اللاعبين الأجانب وفقًا للائحة القيد المعمول بها في الدوري المصري، مما يمنح النادي ميزة إضافية في تعزيز هجومه.

وكشف مصدر من داخل الأهلي أن النادي يبحث حاليًا عن مهاجم أجنبي جديد لتعويض رحيل أنتوني موديست، ويبدو أن عمر فرج من الخيارات المطروحة بقوة على طاولة النادي.

وأشار المصدر إلى أن النادي كان يخطط لاستغلال مكان بيرسي تاو للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، لكن رفض تاو الرحيل جعل الأهلي يعيد حساباته مرة أخرى ويُبقي اللاعب الفلسطيني عمر فرج ضمن اهتماماته.

كما أفاد المصدر بأن الأهلي يرغب في الاستفادة من المقعد الأجنبي الوحيد المتبقي للتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان من نادي فيرنسفاروتشي المجري.

انضم عمر فرج إلى نادي آيك السويدي في 26 أكتوبر 2022 قادمًا من نادي ديجرفورس، بعقد يمتد لثلاث سنوات. وخلال الموسم الماضي 2023-2024، شارك فرج في 13 مباراة مع فريقه السويدي، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين في مختلف المسابقات.