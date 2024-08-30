نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة تبعد صفقة أرسنال الجديدة عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن ميكيل ميرينو، المنضم حديثا لصفوف الفريق سيغيب "لأسابيع قليلة" بسبب إصابته في الكتف.

وأكد أرتيتا أن ميرينو، الذي انضم للفريق قادما من ريال سوسيداد مطلع هذا الأسبوع، تعرض للإصابة في مران الفريق عندما سقط عليه المدافع جابرييل ميجاليس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن اللاعب الإسباني الدولي كان من بين المرشحين للمشاركة في مباراة برايتون غدا السبت، ولكنه سيغيب عن اللقاء في ظل هذه الظروف.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي:"إنه سوء حظ كبير. أمس (الخميس) تعرض لحادث وأصيب في الكتف، ويبدو أنه سيغيب لأسابيع قليلة".

وأضاف:"كان هذا في أول مران له معنا. إنه سوء حظ للغاية، كنا كلنا متحمسون، كل شيء كان يبدو جيدا. سقط على الأرض وسقط عليه جابرييل ويبدو أنه أصيب بكسر بسيط".

وأردف:"كان يتألم بشدة، يجب أن نرى. سيخضع للمزيد من الفحوص والتي ستقدم إجابات مفصلة أكثر عن حالته".

وتأكد انتقال الحارس آرون رامسدال إلى ساوثهامبتون اليوم الجمعة قبل غلق باب الانتقالات في وقت لاحق من مساء اليوم.

وذكرت تقارير أنه تم التوصل لاتفاق مع بورنموث على استعارة لاعبه نيتو، حيث أكد أرتيتا أن أرسنال بحاجة لحارس بديل لديفيد رايا.

وقال أرتيتا: "أود أن أشكره على كل ما قدمه للنادي، للفريق، لي شخصيا. عندما انضم جلب الكثير من البهجة، الجاذبية والطاقة وكان جيدا طوال فترة تواجده".

وأضاف: "تطورت الأمور وكان هناك وضع حيث كانت الأمور صعبة عليه، وأكد أنه يصبح سعيدا عندما يلعب لذلك اضطررنا للخضوع لرغبته".

وأردف: "لقد انضم لفريق عظيم، كلنا سعداء لأجله".

وأكد: "فقدنا آرون وكارل هين، ونحن بحاجة لإيجاد بديليهما".