نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيرسي تاو يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن الأهلي (تصريح رسمي) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد الأنباء التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى نادي نيوم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء هذا القرار رغم رغبة مسؤولي الأهلي في عدم استمراره، بعد موافقة المدير الفني، مارسيل كولر، على رحيله عن الفريق.

بيرسي تاو: "أنا مستمر مع الأهلي ولن أرحل"

في تصريح إعلامي، قال بيرسي تاو: "حاليًا، أنا في فترة راحة، وهذه هي المرة الأولى التي أحصل فيها على إجازة منذ انضمامي للنادي خلال الفترة الماضية."

وأوضح تاو قائلًا: "تعرضت لإصابة قوية في نهاية الموسم، وأعمل حاليًا على التعافي منها. أنا أستمتع بوقتي هنا في مصر ولست مهتمًا بما يُكتب في الصحف؛ فهذه الأمور جزء من عملي وعليّ أن أواصل التركيز والعمل لأقدم أفضل ما لدي مع الفريق."

تاو: "الأهلي كان حلمًا كبيرًا وسأواصل السعي لتحقيق النجاحات"

وأكد بيرسي تاو أن انتقاله إلى نادي برايتون الإنجليزي كان حلمًا كبيرًا، وقد ضحى كثيرًا للانضمام إلى الأهلي، مشددًا على أنه سيواصل العمل بكل جهد ليبقى دائمًا في منصات التتويج.

وأضاف: "لم تكن هناك فجوة كبيرة بين راتبي مع نادي برايتون والراتب الذي أحصل عليه مع الأهلي. هدفي دائمًا هو الظهور بأفضل شكل ممكن، وكسب ثقة المدير الفني."