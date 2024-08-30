نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يواجه برايتون في الدوري الإنجليزي.. الموعد والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة برايتون اليوم السبت، الموافق 31 أغسطس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يواجه أرسنال فريق برايتون اليوم السبت، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و3:30 ظهرًا بتوقيت أبوظبي، على ملعب الإمارات.

التشكيلة المتوقعة لأرسنال أمام برايتون

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برايتون

ستُبث المباراة حصريًا ومباشرةً على قناة beIN Sports 1HD التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.