نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد يعلن بيع عقد جوتا إلى رين الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة، رحيل الجناح البرتغالي جواو بيدرو جوتا لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى رين الفرنسي بشكل رسمي.

بيع عقد جوتا إلى رين الفرنسي

كشف نادي الاتحاد في بيانه الرسمي عبر موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، أنه تمت الموافقة على بيع المدة المتبقية من عقد البرتغالي جواو بيدرو جوتا لصالح رين الفرنسي.

وتمنى نادي الاتحاد في ختام بيانه، التوفيق للاعب البرتغالي جوتا في مسيرته المقبلة.

ووافق نادي الاتحاد، على بيع المدة المتبقية من عقد جوتا إلى رين، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي لوران بلان في المرحلة المقبلة.

يذكر أن جوتا، الجناح البرتغالي، قد انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من سيلتك الأسكتلندي حيث وقع عقدًا مدته 3 سنوات، حتى 2026.