كريستال بالاس يقترب من ضم اتريفو تشالوبا من تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي كريستال بالاس من التعاقد مع المدافع تريفو تشالوبا، قادمًا من نادي تشيلسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ورغم التقدم في المفاوضات، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين حول خيار الشراء أو الالتزام بشرط الشراء في نهاية فترة الإعارة.



هذه الخطوة تأتي في إطار سعي كريستال بالاس لتعزيز دفاعه استعدادًا للموسم المقبل، بينما يسعى تشالوبا للحصول على فرص أكبر للعب بانتظام.