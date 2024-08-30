نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. سالزبورج النمساوي يعلن تعاقده مع ستيفان بايتيتش لاعب ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريد بول سالزبورج النمساوي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع الإسباني الواعد ستيفان بايتيتش لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

سالزبورج النمساوي يعلن تعاقده مع ستيفان بايتيتش

وذكر النادي النمساوي في بيانه الرسمي، أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 19 عاما، انضم إلي صفوف الفريق علي سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وأجري ستيفان بايتيتش حوارا مع الموقع الرسمي لنادي ريد بول سالزبورج، عقب انضمامه إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

وقال بايتيتش "أنا سعيد حقًا باللعب مع نادي ريد بول سالزبورج، هدفي هو مساعدتنا في الاحتفال بالكثير من النجاحات معًا".

وأضاف "أود الفوز بالدوري والتألق في دوري أبطال أوروبا أيضًا مع فريقي الجديد، أحد الأسباب المهمة لانتقالي هو أن سالزبورج ركز على تطوير اللاعبين الشباب لسنوات عديدة - إنه نادٍ يتمتع بالكثير من الإمكانات".

وأختتم حديثه قائلًا " بيب ليندرز، الذي أعرفه من ليفربول وأقدره، هو المدرب المثالي لذلك، إنني أتطلع إلى كل شيء".

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي أهتمام برشلونة بضم الإسباني ستيفان بايتيتش، لتعويض غياب بيرنال لاعب الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.