نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من نجيب ساويرس مالك زد بعد خسارة كأس مصر أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق نجيب ساويرس مالك نادي زد، على خسارة الفريق الكروي الأول نهائي كأس مصر أمام بيراميدز بهدف نظيف.

ساويرس يبارك لـ بيراميدز

أشاد ساويرس عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي عقب نهاية المباراة، بمستوى فريق زد كما وجه التهنئة إلى بيراميدز.

وكتب ساويرس: “صراحة ماتش حلو وفريق زد لعب ماتش جامد، وباحتراف، مبروك لنادي بيراميدز”.

وخسر فريق زد، مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز بهدف متأخر جاء بتوقيع الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة “87” من عمر المباراة التي استضافها ملعب الجيش ببرج العرب.

وجاء هدف ماييلي، بالدقيقة “87”، بعد كرة ركنية من الجانب الأيمن تصل إلى ماييلي الذي حوّلها بنجاح إلى شباك علي لطفي حارس زد، ليهدي فريقه أول لقب في تاريخه.