نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نادي السكة: الفريق كامل الوزير داعم كبير للفريق.. والملعب متاح لجميع الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور محمد حسين، رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، خلال لقائه على قناة النيل للرياضة، بأن معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ليس فقط داعمًا للفريق الأول لكرة القدم، بل هو عاشق حقيقي للعبة.

تصريحات هامة من رئيس نادي السكة الحديد

وأكد حسين خلال تصريحاته، أن معالي الفريق كامل الوزير يتابع عن كثب مباريات الفريق الأول، ويزور النادي بانتظام حيث يلتقي باللاعبين ويحفّزهم بشكل دائم لتقديم افضل ما لديهم، مما يعكس اهتمامه الكبير بالفريق ودعمه المستمر.

وأوضح، أن قطاع الناشئين واجه بعض التحديات المتعلقة بانتظام المدربين في الحضور والمواعيد، ولضمان الانضباط، تم تطبيق نظام البصمة لضبط مواعيد حضور المدربين.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن اهتمام معالي الوزير بقطاع الناشئين لا يقتصر على توفير الدعم المالي، بل يشمل أيضًا العمل على تصعيد اللاعبين المتميزين إلى الفريق الأول وتبادل الصفقات مع أندية أخرى.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع المدربين لتأكيد أهمية الالتزام بالمواعيد والحفاظ على اللاعبين الموهوبين في قطاع الناشئين.

وأكمل، أنه تم إعادة هيكلة لقطاع الناشئين بالكامل والأكاديميات والفرق المختلفة حسب الفئات العمرية، كما تم توفير فريق طبي متخصص لقطاع الناشئين، مشددًا على أن النادي يتحمل جميع تكاليف العلاج للاعبين، دون أن يتحمل أي لاعب قرشًا واحدًا من جيبه.

وفيما يتعلق بالتعاقد مع المدير الفني، أكد رئيس نادي السكة أن رضا شحاتة كان الخيار الأفضل للنادي، وأن التعاقد معه تم بعد مناقشات جادة مع الدكتور سيد عيسى، رئيس قطاع الكرة، والمهندس عرفة مزيرق الراعي الرسمي للفريق الأول حيث أعرب شحاتة عن حماسه الكبير لخوض هذه التجربة المهمة، والجميع يعمل بتكاتف من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود للدوري الممتاز.

وقال الدكتور محمد حسين رئيس نادي السكة، إن الفريق كامل الوزير أعطى تعليمات شملت تصليح وتجديد أرضية ملعب النادي، وتوفير ماكينات قص العشب والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للنادي بشكل عام.

وكشف الدكتور محمد حسين عن تنظيم فترة إعداد شاملة للفريق الأول داخل الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، بفضل الدعم الكبير الذي قدمه معالي الفريق كامل الوزير، كما وجه لبناء فندق بجوار نادي السكة الحديد، خاص بالنادي واللاعبين وفرق الكرة، بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون جنيه.

وأشاد رئيس نادي السكة بالدور الكبير الذي يلعبه الدكتور سيد عيسى، مشيرًا إلى أنه عاشق لنادي السكة الحديد ويعمل دائمًا على تطوير الفريق الأول، كما أعرب عن تقديره للواء حسام السيسي، الذي يشارك نفس الشغف بالنادي.

وأردف، أن النادي يعمل حاليًا مع المستثمر الجديد، المهندس عرفة مزيرق، وشركات عرفة جروب، حيث يتم توفير كل الإمكانيات والدعم لتحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز.

واستكمل حسين، أن نادي السكة الحديد يفتح أبوابه لجميع الأندية للعب في إستاد النادي.

وأوضح حسين أن النادي يمتلك إستادًا رائعًا، وأنهم يرحبون باستخدام الملعب من قِبل الأندية الأخرى، مما يعزز التعاون الرياضي على مستوى الجمهورية.

أكد الدكتور محمد حسين أن نادي السكة الحديد يخدم نحو 45 ألف عامل من قطاع السكة الحديد.

وأوضح أن معالي الوزير، الفريق كامل الوزير، قد شدد على أن الرياضة حق مشروع لكل المصريين، مؤكدًا أن نادي السكة الحديد هو ملك لجميع المصريين.

وأنهى الدكتور محمد حسين رئيس نادي السكة حواره، أن معالي الوزير وجَّه بعدم رفع قيمة اشتراك العضوية، مما ساهم في زيادة عدد أعضاء النادي من نحو 9 آلاف عضو إلى نحو 13 ألف عضو، مع توقعات بزيادة العدد مستقبلًا.