نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نابولي يتعاقد سكوت ماكتوميناي قادما من مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم نابولي الإيطالي صفقة انتقال الدولي الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي حتي يونيو 2028، بعدما أجتاز الفحوصات الطبية.

نابولي يضم الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي

ووفقًا للتقارير الإنجليزية، فإن قيمة صفقة ماكتوميناي بلغت 30 مليون يورو، بالإضافة إلي وجود بند يسمح لمانشستر يونايتد في الحصول علي 10 % من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

ونشر مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي رسالة إلي الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، بعد رحيله عن صفوفه الفريق.

وقال اليونايتد في بيانه" اليوم يرحل مكتوميناي عن مانشستر يونايتد، والأكيد أن الجميع سيفتقدونه ويتمنون له التوفيق في مشواره الجديد في إيطاليا، وفي نابولي، ستتاح الفرصة للاعب الاسكتلندي لمزاملة لاعب مانشستر يونايتد السابق روميلو لوكاكو من جديد تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، وداعًا، سكوت، وشكرًا لك على الذكريات الرائعة التي صنعتها معنا"